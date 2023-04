Pâques orthodoxe: les Ukrainiens massivement dans les églises

Les Ukrainiens se sont massivement rendu dans les églises, le 16 avril 2023, pour célébrer la Pâques orthodoxe. © REUTERS - STAFF

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le monde orthodoxe célèbre ce dimanche 16 avril Pâques. Malgré les aléas de la guerre et le couvre-feu qui a empêché la tenue des processions nocturnes, les Ukrainiens se sont rendus massivement dans les églises pour la traditionnelle bénédiction des paniers de victuailles et des œufs colorés, mais aussi pour entretenir un espoir de paix. Cependant, les hostilités n’ont pas connu de trêve de Pâques, et la nuit dernière, les forces russes ont même pris pour cible une église.