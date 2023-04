REPORTAGE

Séisme en Turquie: l'éprouvant travail de déblaiement à Antakya, ville dévastéee

Audio 01:18

Vue aérienne de la ville d'Antakya dévastée par le séisme, le 11 février 2023. AP - Hussein Malla

Deux mois après le violent tremblement de terre qui a ravagé le Sud et l'Est de la Turquie et une partie de la Syrie, les travaux de déblaiement se poursuivent. De nombreux bâtiments endommagés doivent être détruits et des milliers de mètres cubes de gravats évacués. C'est le cas notamment à Antakya, dans l'une des agglomérations les plus gravement touchées, et qui n'est plus aujourd'hui qu'une ville fantôme.