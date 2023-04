Allemagne: Angela Merkel décorée de la plus haute distinction malgré un bilan critiqué

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier remet l'ordre du mérite à l'ancienne chancelière Angela Merkel lors d'une cérémonie au palais présidentiel à Berlin, le 17 avril. AFP - JOHN MACDOUGALL

C’est la plus haute distinction allemande. Et elle n'est pas décernée très souvent. Ce lundi, elle l'a été pour la troisième fois depuis 75 ans et c'est l'ancienne chancelière Angela Merkel qui a été distinguée pour avoir dirigé l'Allemagne durant seize ans jusqu'à l'automne 2021. Mais un an et demi après son départ du pouvoir, des critiques sur son bilan comme sa politique russe sont émises. Certains, surtout à droite, ont estimé que cette décoration n'était pas forcément une bonne idée.