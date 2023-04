Céréales d'Ukraine: embarras de l'UE face aux levées de boucliers en Europe centrale

Manifestation d'agriculteurs devant le bureau de représentation de la Commission européenne à Bucarest, le 7 avril 2023. Preuve qu'en Roumanie également, en Europe orientale, la colère monte. AP - Andreea Alexandru

La décision de la Pologne, puis de la Hongrie et désormais la Slovaquie, de suspendre les importations de céréales ukrainiennes, avait été jugée « inacceptable » par la Commission européenne dans une première réaction, dimanche 16 avril. Depuis, la Commission a mis des nuances dans son évaluation, car en réalité, elle est tiraillée entre la nécessité de soutenir Kiev et le besoin de protéger les agriculteurs de l'Union. L'impact de la baisse du prix des céréales crée des engorgements en Europe centrale et orientale dont il faut aussi tenir compte.