Internet: en Russie, une campagne anti-VPN bat son plein

En Russie, une campagne contre les VPN, qui permettent d'accéder à des sites et applications proscrits, bat son plein (image d'illustration). AP - Richard Drew

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Depuis un an, Instagram, Facebook ainsi que des médias indépendants exilés sont bannis de Russie, et ils ne sont désormais accessibles que via des VPN. Depuis début 2023, la lutte contre ces outils qui permettent de franchir le rideau de fer de l'information s'est accentuée. Dès qu'un VPN devient répandu, il est rendu inutilisable. Et depuis un mois une campagne pour démontrer aux Russes que ces outils seraient dangereux a été lancée.