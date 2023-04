Élections en Turquie: à Nurdagi, avec pro et anti-Erdogan

Reportage

Ce sont « les élections du siècle » pour les Turcs, 100 ans après la proclamation de la République. Élections présidentielle et législatives cruciales. Dans moins d’un mois. Recep Tayip Erdogan, au pouvoir depuis 20 ans, sera de nouveau candidat. Mais il est de plus en plus contesté. C’est notamment le cas dans les régions touchées par le séisme du 6 février dernier (au moins 50 000 morts). Les victimes divisées sur la gestion d’Erdogan. Reportage à Nurdagi à quelques kilomètres de l’épicentre.

Avec notre envoyé spécial à Nurdagi, Alexis Bédu

Son immeuble était exactement ici. Aujourd’hui c’est un terrain vague. Mehmet Topal, le visage épuisé, a perdu son fils de 18 ans dans le séisme : « Mon fils a essayé d’aller dans la cuisine. Il pensait qu’il pourrait s’échapper par la fenêtre, quand le mur est tombé sur son visage. Ça a tout emporté, son nez, sa bouche... avec le choc, il a été projeté à plus de 4 mètres »

À quelques semaines des élections, malgré la douleur, malgré les questions qu’il se pose, il ne veut pas blâmer Recep Tayyip Erdogan : « Je vais encore voter pour l'AKP... Tayyip n’est pas le seul responsable de ce qui se passe ici. L’économie ne va pas bien, mais ça tourne, ça continue. Il ne peut pas tout faire. Il sert bien le pays, il fait de son mieux. Même dans les endroits où les ânes ne pouvaient pas aller, il a construit des routes ».

Ali, un ami et collègue de Mehmet, l’écoute... Il a une casquette de l’AKP sur la tête, et pourtant il ne votera plus jamais pour le parti du président sortant. « Il a tort quand il dit qu’Erdogan et son gouvernement ne sont pas responsables de la catastrophe. Cet immeuble avait un an, celui-ci 5 ans, cet homme est au pouvoir depuis 20 ans, bien sûr qu’il est responsable ! Moi et toute ma famille, on a voté pour l’AKP jusqu’à maintenant. On ne lui donnera plus un bulletin »

Les deux amis se prennent dans les bras. Dans la région, les désaccords politiques sont devenus bien secondaires depuis le séisme du 6 février.

