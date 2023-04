Vladimir Poutine a visité des régions occupées du sud et de l’est de l’Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine visite un quartier général de l'armée russe à Lougansk, à l'est de l'Ukraine, sur une capture d'écran d'une vidéo publiée le 18 avril 2023. © Service de presse de la présidence russe, via AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le président russe Vladimir Poutine s'est rendu dans les régions de Kherson et Lougansk, respectivement dans le sud et l'est de l'Ukraine, pour rencontrer les militaires déployés pour l'opération russe, a annoncé le Kremlin mardi 18 avril. Kiev a qualifié le voyage de « tournée spéciale » par « l’auteur de meurtres de masse » pour « pour prendre plaisir des crimes » commis par les forces russes.