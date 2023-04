Italie: des associations appellent à la mobilisation contre la politique migratoire de Meloni

Alors que le gouvernement de Giorgia Meloni s'apprête à donner un nouveau tour de vis à la gestion des flux migratoires massifs sur les côtes italiennes, des dizaines d’associations de défense des droits ont appelé à une mobilisation nationale pour promouvoir notamment la protection spéciale des migrants menacée par l’extrême droite.

Avec notre correspondante à Rome, Blandine Hugonnet

Sur les forums romains, dans le centre de la capitale italienne, ils sont plusieurs dizaines et autant de drapeaux de quelques-unes des 70 organisations.

« Donnez-nous des papiers d’identité » crient à l’unisson un groupe de travailleurs du Ghana, ouvriers dans les champs italiens de la banlieue de Naples et toujours en attente d’un statut reconnu par l’État italien. Les associations sont venues défendre le statut de protection spéciale, destiné à ceux qui ne peuvent pas bénéficier du droit d’asile délivré à 20% des demandeurs et que l’exécutif dominé par l'extrême droite compte abolir en Italie au risque de provoquer encore plus de migrants irréguliers.

« C’est une suppression radicale d’une protection très importante en Italie qui permet d’accéder au permis de séjour et de s’insérer culturellement et économiquement dans le tissu social italien. C’est une erreur du gouvernement, ce n’est que de la politique et de la propagande », déplore Alba Ospina, représentante du bureau immigration du réseau Arci (association italienne de promotion sociale et culturelle).

Sur la pancarte de la militante, on retrouve une série de chiffres pour dénoncer le mensonge du gouvernement sur les flux de réfugiés qui sont deux fois plus nombreux en Allemagne que dans la péninsule italienne.

Ces protestations de la société civile arrivent au moment où, quelques rues plus loin, c’est un bras-de-fer politique qui s’ouvre cette semaine au Parlement italien, alors que l’opposition de gauche a déposé plus de 300 amendements pour faire obstacle au vote de la majorité d’extrême droite sur le durcissement des mesures d’accueil des demandeurs d’asile en Italie.

