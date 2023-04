L’Espagne annonce le plafonnement des loyers et le financement de milliers de logements neufs

Le gouvernement du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a approuvé mardi 18 avril le financement de 43 000 logements neufs avec loyers accessibles. Cette annonce s’inscrit dans le cadre de « la loi sur le logement », l’une des plus importantes du mandat, qui va être approuvée dans les semaines à venir.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau

La pénurie des logements est devenue un problème majeur de société en Espagne. Surtout pour les populations les plus jeunes, précarisées, qui ne peuvent pas se permettre d’acheter un appartement. Le gouvernement de gauche l’a compris et négocie depuis trois ans une législation pour tenter d’amortir ce choc social.

Une loi a été approuvée et sera promulguée dans les semaines à venir qui va plafonner tous les prix des loyers à un maximum de 3% d’augmentation. En outre, les autorités ont identifié ce qu’elles appellent des « zones de tension », soit des zones urbaines où les habitants doivent fuir en masse vers les lointaines banlieues en raison du prix du logement. Dans ces zones, on prévoit de construire des milliers de logements sociaux et les loyers seront bloqués par loi.

Après le revenu minimum d’insertion et la hausse du salaire moyen, le gouvernement présente cette loi comme une mesure progressiste, à un peu plus d’un mois des élections municipales.

► À écouter aussi : Accents d'Europe – Les Européens ont de plus en plus de mal à se loger

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne