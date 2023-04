Présidentielle en Turquie: Kemal Kiliçdaroglu accuse Erdogan de «stigmatiser» les Kurdes

Le candidat de l'alliance d'opposition pour la présidentielle, Kemal Kilicdaroglu, a accusé, mardi 18 avril, Recep Tayyip Erdogan d’associer les Kurdes au terrorisme à l'approche des élections du 14 mai. Le chef du Parti républicain du peuple (CHP) reproche au président de diviser la société dans l’espoir d’être réélu.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

Depuis treize ans qu’il dirige le CHP, Kemal Kilicdaroglu a profondément renouvelé le discours du parti fondé par Mustafa Kemal Atatürk, notamment sur la question kurde. Cette ouverture lui vaut d’être apprécié des électeurs du parti pro-kurde, le HDP, qui ne présente pas de candidat à la présidentielle pour faciliter sa victoire.

Mais ce soutien tacite lui vaut aussi d’être accusé par Recep Tayyip Erdogan de faire alliance avec des « terroristes », puisque le président turc désigne le HDP comme la vitrine politique du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK.

Les Kurdes, au nombre de 15 millions environ en Turquie, sont considérés comme les faiseurs de roi des élections du mois prochain, annoncées comme les plus périlleuses pour Recep Tayyip Erdogan depuis son arrivée au pouvoir en 2003 en tant que Premier ministre, rappelle l'AFP.

« Des millions de Kurdes sont traités comme des terroristes »

Le HDP représente environ six millions d’électeurs. Dans une courte vidéo sur les réseaux sociaux, Kemal Kilicdaroglu dénonce donc un discours qui stigmatise les Kurdes dans le but de séduire les Turcs les plus nationalistes. « Ces dernières années, chaque fois que le Palais voit qu'il va perdre les élections, une stigmatisation collective des Kurdes, assimilés à des terroristes, commence. C'est honteux, vraiment honteux, s'est-il indigné. Des millions de Kurdes sont traités comme des terroristes en ce moment. Mes chers amis, ne vous laissez surtout pas berner par leur propagande ! »

Kemal Kilicdaroglu avait dénoncé auparavant les « discriminations » contre la langue kurde en Turquie, ainsi que le remplacement ces dernières années dans le Sud-Est à majorité kurde de dizaines de maires HDP par des administrateurs nommés par le gouvernement.

En cas de victoire, Kemal Kilicdaroglu a notamment promis de faire libérer Selahattin Demirtas, figure charismatique et ancien co-dirigeant du HDP, emprisonné depuis 2016 pour « propagande terroriste ».

►À lire aussi : En Turquie, «la peur, à un moment donné, se transforme en force»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne