Suisse: mieux diagnostiquer la maladie d'Alzheimer grâce à une prise de sang

Au moins 30 millions de personnes sont atteintes de la maladie d’Alzheimer dans le monde, une maladie pour laquelle il n’existe toujours pas de remède efficace. Mais encore faut-il pouvoir la diagnostiquer. En Suisse, une équipe de chercheurs a prouvé qu’on pouvait détecter la maladie d’Alzheimer avec une simple prise de sang.

Avec notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche

Détecter un Alzheimer nécessite souvent de passer par plusieurs examens. Parfois invasifs, comme la ponction lombaire. Parfois très chers, comme la tomographie. Tout le contraire de la prise de sang.

Le principe est simple : il consiste à rechercher la présence de biomarqueurs typiques d’un Alzheimer dans le plasma sanguin. « Les biomarqueurs sont présents jusqu'à quinze ans avant les tout premiers symptômes de mémoire », précise Giovanni Frisoni, directeur du centre de la mémoire des Hôpitaux universitaires de Genève et coordinateur de l’étude menée avec l’Université de Genève. « L'avantage, c'est que le patient et l'entourage comprennent ce qu'il se passe et ils arrivent à le gérer. On sait que les approches sont plus efficaces dans les phases plus précoces », explique le scientifique.

Signal d'alerte

La présence de biomarqueurs ne veut pas dire pour autant que le patient va forcément développer un Alzheimer dans les quinze ans. Mais cela doit être vu comme un signal d’alerte. Reste maintenant à passer de la case recherche à la case pratique. « Si vous allez chez votre médecin traitant, lui demandant des biomarqueurs sanguins, il vous envoie balader. Ce n'est pas encore dans la pratique clinique, mais dans deux ans, ça sera disponible chez n'importe quel médecin », ajoute Giovanni Frisoni.

La prise de sang n’est d’ailleurs pas la seule piste envisagée par les chercheurs. Il y a quelques années, les Hôpitaux universitaires de Genève ont également montré qu’il existe un lien entre la maladie d’Alzheimer et la présence de certaines bactéries dans notre intestin.

