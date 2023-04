Un squelette de T-Rex vendu aux enchères pour 5,6 millions d'euros à Zurich

Trinity, un squelette de T-Rex vieux de 67 millions d’années, a été vendu mardi 18 avril aux enchères en Suisse pour près de 5,6 millions d'euros. Un joli coup marketing pour la maison d’enchères Koller, qui organisait la vente à Zurich. Un gâchis, selon les paléontologues.

De notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche

Quasiment quatre mètres de haut. Plus de onze mètres de long. C’est ce qu’on appelle un beau bébé. Mais Trinity n’est officiellement un T-Rex que pour 50 % de son squelette, prélevé sur trois spécimens retrouvés entre 2008 et 2013 dans des formations du Montana et du Wyoming, dans le Nord-Ouest des États-Unis, selon le catalogue de vente. Le reste est un moulage.

Suffisant pour autant pour le considérer comme un authentique fossile de dinosaure. Trinity appartenait à un collectionneur américain et a été acquis par un collectionneur européen de dinosaures et d'art moderne, a indiqué à l'AFP le commissaire-priseur Cyril Koller.

Prisés des collectionneurs

Le prix de Trinity reste néanmoins bien en deçà du record de Stan, un autre T-Rex parti pour quelque 32 millions d’euros en 2020. Car les dinosaures attirent les collectionneurs fortunés prêts à casser leur tirelire pour s’offrir un parfum de Jurassic Park.

On a ainsi vu les acteurs américains Leonardo di Caprio et Nicolas Cage s’arracher un crâne de T-Rex il y a quelques années au grand dam des paléontologues qui s’inquiètent de voir leur objet d’étude être marchandisé. Pour eux, un T-Rex n’a pas sa place dans un salon mais dans un musée.

(Et avec AFP)

