Élections en Turquie: l'opposant Kilicdaroglu revendique son appartenance à la minorité alévie

Le candidat de l'alliance de l'opposition turque à la présidentielle, Kemal Kiliçdaroglu, a pour la première fois évoqué publiquement son appartenance à la minorité alévie, bousculant un tabou majeur en Turquie. AFP - ADEM ALTAN

Texte par : RFI

À un peu plus de trois semaines des élections législatives et présidentielle en Turquie, Kemal Kiliçdaroglu, le principal rival de Recep Tayyip Erdogan, a publié sur Twitter une vidéo dans laquelle il revendique son appartenance à la minorité religieuse des alévis. Et prend le contrepied du discours de polarisation porté par le pouvoir.