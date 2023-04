Après dix ans d'attente, l'UE approuve la libéralisation du régime des visas pour le Kosovo

La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a promulgué à Strasbourg ce mercredi la loi approuvant la libéralisation du régime des visas pour le Kosovo. Cette décision intervient dix ans jour pour jour après la signature des accords de Bruxelles, qui ont marqué le début du difficile processus de normalisation entre la Kosovo et la Serbie.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Belgrade, Laurent Rouy

Les Kosovars attendaient la mesure depuis 2012, lorsqu'ils avaient reçu la feuille de route pour la libéralisation des visas de Bruxelles. Mais c'est à l'automne dernier que les dernières réserves de la Hollande et de la République Tchèque, avaient été levées.

Cette avancée avait permis à la fois de mettre fin à un énième épisode de tensions entre les Serbes du Nord Kosovo et la police locale et de remettre sur les rails les négociations entre la Serbie et le Kosovo, qui ont depuis connu d'importants progrès.

Voyager librement dans l'espace Schengen

Si ce processus de normalisation est loin d'être achevé, les Kosovars pourront tout de même voyager librement jusqu'à 90 jours tous les six mois dans l'espace Schengen, et ce, à partir du 1er janvier 2024. Ils pourront obtenir plus facilement des permis de travail dans les pays de l'UE.

Le Kosovo était le dernier pays des Balkans à ne pas profiter de la libéralisation des visas, le reste de la région en ayant bénéficié en 2009 et 2010. Reste cependant une exception : les Serbes du Kosovo qui ne disposent pas d'un passeport kosovar ne pourront pas voyager librement, et ce même s'ils ont un passeport serbe.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne