L’armée russe recrute aussi à la télévision

Augmenter les effectifs de l’armée russe, la décision avait été prise fin août dernier par Vladimir Poutine. Le président russe avait signé un décret pour une entrée en vigueur ce 1er janvier 2023, pour passer le nombre de soldats de 1,9 million à 2,04 millions. Depuis quelques semaines, cette campagne de recrutement s’accélère.

Avec notre correspondante à Moscou, Anissa El Jabri

Sont d’abord arrivés les panneaux de publicité invitant à s’engager. Puis ces dernières semaines, avec l’arrivée du printemps, des stands de l’armée ont également apparu, y compris dans les rues de Moscou.

Depuis mercredi 19 avril, une vidéo de 45 secondes est désormais diffusée, s’adressant aux hommes du pays qui peuvent exercer des métiers mal payés ou pas toujours bien considérés. Sur la première scène, un agent de sécurité est dans un supermarché, l’air un peu perdu dans un rayon. Puis l’image d’un soldat bien équipé avançant dans la brume se superpose. Retour ensuite sur la réalité au supermarché, quand une question s’affiche à l’écran : « Est-ce vraiment ce genre de défenseur que tu veux être ? » La scène se répète avec un prof de sport visiblement très musclé, le message étant cette fois « Est-ce vraiment là que tu veux utiliser ta force ? » puis un chauffeur de taxi : « est-ce vraiment ce chemin que tu as choisi ? »

À ces hommes de la Russie profonde, l’armée propose donc de s’affirmer : « tu es un homme, sois-en un vrai » dit le message de fin, qui propose de signer un contrat au salaire mensuel de 204 000 roubles (près de 2300 euros au cours actuel) : c’est trois fois plus que le salaire moyen d’un chauffeur de taxi et presque sept fois plus que celui d’un vigile de supermarché.

