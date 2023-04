Les Britanniques obligés de changer leurs habitudes alimentaires face à l'inflation

Reportage

Si l’inflation ralentit un peu au Royaume-Uni, elle caracole toujours à 10,1%, selon les chiffres de mars. En cause, le prix de la nourriture qui explose à plus 19,1% en un an, selon les chiffres du mois de mars, soit la plus forte hausse depuis 1977.

Avec notre correspondante au Royaume-Uni, Laure Van Ruymbeke

Dans la petite ville portuaire de Whitehaven, les boutiques ferment les unes à la suite des autres. Après le Covid-19, c’est l’inflation qui frappe les habitants. Le prix des loyers, des factures d’électricité et de la nourriture explose.

Connor a quitté son appartement pour s’installer avec sa mère. Désormais, cet auto-entrepreneur de 28 ans se concentre sur ses courses. Et il a tout tenté pour économiser. « Sur les réseaux sociaux et autres, on voit toujours des gens donner des conseils en leur disant qu'ils devraient peut-être aller chez Asda ou Home Bargains [supermarchés bon marché ou discount, ndlr], témoigne-t-il. Je m'approvisionne beaucoup auprès des grossistes. Et j'ai remarqué que les prix sont les mêmes que ceux des supermarchés. Ce n'est plus comme avant où vous pouviez entrer chez Aldi avec 100 livres sterling (environ 113 euros) et en ressortir avec six sacs. Aujourd'hui, on sort avec deux sacs. »

Les céréales, le chocolat ou les plats cuisinés à des sommets

Les étiquettes dans l'alimentation ont augmenté de 19,1% en mars, selon les données de l'Office national des statistiques (ONS). Pain, céréales... Des hausses record ont aussi été enregistrées en mars pour le chocolat et la confiserie, les plats cuisinés et les sauces ou encore les boissons chaudes, précise l'institut dans son rapport mensuel.

Katarina gère un centre social dans un quartier défavorisé de la ville. Chaque semaine, elle aide les locaux à faire leurs courses. « J'ai aidé une dame la semaine dernière, elle était en situation de crise. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait, et elle m'a répondu qu'elle voulait juste des sandwiches, ce qui serait facile et bon marché, rapporte-t-elle. Je suis choquée par le fait qu'à chaque fois que je vais dans un magasin, c'est 10 centimes, 20 centimes de plus. »

Le gouvernement promet que l'inflation chutera fortement d'ici la fin de l'année. Mais à Whitehaven, ce qui importe, c’est comment boucler la fin du mois.

