Turquie: Erdogan lance les premières livraisons de gaz de la mer Noire

La Turquie débute officiellement jeudi 20 avril la production de gaz naturel issu de son plus grand gisement en mer Noire. Recep Tayyip Erdogan, qui présidera une cérémonie dans la province de Zonguldak, inscrit l’événement dans le cadre de sa campagne pour les élections du 14 mai.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a lancé ce jeudi 20 avril les premières livraisons de gaz turc provenant d'un gisement de la mer Noire, à quelques semaines des élections générales.

Recep Tayyip Erdogan parle d'une étape « historique sur la voie de l'indépendance énergétique de la Turquie ». « Lorsque nous aurons atteint notre pleine capacité, nous répondrons à 30% des besoins en gaz de notre pays » grâce aux réserves de la mer Noire, a promis le président turc lors d'une cérémonie à Zonguldak retransmise en direct à la télévision. L'année dernière, 40% du gaz consommé en Turquie provenait de Russie. Elle importe également du gaz d'Azerbaïdjan et d'Iran, ce qui incite Ankara à chercher des moyens de diversifier ses approvisionnements, en particulier après le déclenchement de la guerre russe contre l'Ukraine l'année dernière.

En 2020, lors de la découverte de ce gisement situé à 165 kilomètres des côtes et à plus de deux kilomètres sous le niveau de la mer, le président turc l'avait qualifié de « plus grand gisement de gaz naturel de l’histoire » de la République de Turquie. Il avait alors fait état de « réserves estimées à 320 milliards de mètres cubes ».

À moins d’un mois des élections, Recep Tayyip Erdogan fait de sa campagne une démonstration de force et l’axe sur les grands projets accomplis sous sa présidence, relève notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer. Outre une baisse de la dépendance énergétique de la Turquie, le président turc promet également grâce au gaz de la mer Noire une baisse des factures de gaz, qui ont augmenté l’année dernière de 164% pour les particuliers. L'inflation dans le pays atteint 50,5% sur un an et la livre est en chute libre, ce qui rend le coût de la vie difficile à supporter pour la plupart des Turcs.

Le gisement doit fournir dans un premier temps 10 millions de mètres cubes de gaz par jour, avant d’en produire quatre fois plus d'ici à quatre ou cinq ans. Le gaz du gisement de Sakarya devrait arriver dans les foyers turcs début mai. Le pays envisage aussi d’exporter une partie de sa production, notamment vers les pays d'Europe confrontés à des pénuries d'énergie suite à l'invasion russe de l'Ukraine.

