À Kiev, le patron de l'Otan réaffirme le «destin euro-atlantique» de l’Ukraine

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg et le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse à Kiev, le 20 avril 2023.

Le secrétaire général de l’Otan a effectué, jeudi 20 avril, une visite-surprise en Ukraine, où il a rencontré Volodymyr Zelensky et visité la ville martyre de Boutcha. Jens Stoltenberg a surtout réaffirmé le soutien plein et entier des 31 pays de l’Alliance atlantique à la lutte de l’Ukraine face à la Russie.

Publicité Lire la suite

La seule présence de Jens Stoltenberg en Ukraine est déjà en soi un signal fort. Organiser la visite du secrétaire général de l’Otan en zone de conflit a représenté un casse-tête de sécurité militaire mais c’est surtout au bout de quatorze mois de combats, une façon d’affirmer un véritable soutien de longue durée. De très longue durée même, souligne notre bureau à Bruxelles, puisque Jens Stoltenberg a été jusqu’à évoquer la perspective de l’adhésion de l’Ukraine à l’Otan. « L’Otan est aux côtés de l’Ukraine ; nous sommes à vos côtés aujourd’hui et le serons demain quand vous reconstruirez un avenir meilleur pour le peuple ukrainien, a-t-il déclaré. Soyons clairs, la place de l’Ukraine est de droit dans la famille euro-atlantique, la place de l’Ukraine est de droit dans l’Otan et, le temps venu, notre soutien vous aidera à rendre ceci possible. »

Soutien militaire

Jens Stoltenberg s'est engagé à ce que l'Otan poursuive son soutien militaire à l'Ukraine alors que l'alliance a déjà fourni à Kiev une aide de 65 milliards d'euros et formé des dizaines de milliers de soldats ukrainiens. Volodymyr Zelensky, de son côté, a une nouvelle fois plaidé pour la fourniture d'armes, exhortant le patron de l'Otan à l'aider à « surmonter la réticence de (nos) partenaires concernant la livraison de certaines armes ». L'envoi d'avions de chasse modernes divisent notamment les soutiens de Kiev. Ce sera l'un des sujets au menu des discussions à Ramstein où se réunissent les représentants d'une cinquantaine de pays ce vendredi pour coordonner leur aide militaire à l'Ukraine.

La question de l'adhésion débattue en juillet à Vilnius

Jens Stoltenberg ne prend aucun engagement mais il souligne que le sommet de l’Otan en juillet à Vilnius sera l’occasion d’un nouveau débat sur l’adhésion de l’Ukraine à l’Alliance atlantique. Selon lui, tous les membres du traité de l’Atlantique Nord sont d’accord sur son adhésion à terme et le simple fait d’avoir choisi de tenir ce sommet en Lituanie symbolise la défiance des alliés face à Moscou.

« Cela représenterait un danger grave et significatif pour la sécurité de notre pays », a déclaré lors d'une conférence téléphonique le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

►À lire aussi : Ukraine: en visite en Pologne, Zelensky veut regonfler une alliance de premier ordre

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne