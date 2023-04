À la Une: sortir du tout-charbon, mission impossible pour le Kosovo?

Revue de presse des Balkans

Le Kosovo est dépendant à 90% du lignite, un charbon très polluant, pour son électricité. Avec des conséquences mortelles : la pollution de l’air tuerait au moins 800 personnes chaque année (pour 1,8 million d'habitants). Près des principales centrales du pays, le taux de cancers et de maladies respiratoires est 30% plus élevé que dans le reste du pays ; chez les travailleurs du charbon, le taux de mortalité est effarant. Ses immenses réserves de lignite sont-elles un boulet empêchant le Kosovo d’entamer sa transition verte ? Une enquête soutenue par Journalismfund.eu.

Protéger l’environnement et défendre les droits humains : voilà ce qui unit les partis écologistes des Balkans occidentaux. À Sarajevo, six d’entre eux ont signé le 26 mars une Déclaration d’intérêts communs. Objectifs : lutter ensemble pour protéger les ressources de la région, empêcher l’exode des jeunes et défendre la paix. Entretien croisé avec deux des signataires.

Le grand isolement de la Republika Srpska

Après avoir lancé une série de lois liberticides et rompu les relations avec les ambassades américaine et britannique, les autorités de l’entité serbe (RS) de Bosnie-Herzégovine relancent leur refrain séparatiste. Une tactique que le président de la RS, Milorad Dodik, ressort depuis plus de 10 ans chaque fois qu’il se retrouve en difficultés. Analyse.

Au Monténégro, 10% des habitants sont des exilés russes. Cette proportion massive, arrivée soudainement au cours des derniers mois, pose de nombreuses questions et de potentiels problèmes démographiques, politiques, infrastructurels et sécuritaires. Décryptage.

Un otage roumain oublié au Sahel

« Il y a des otages occidentaux dont les destins nous marquent à vie, d’autres que tout le monde oublie. Comme s’il y avait une hiérarchie des intérêts. C’est le cas de Iulian Gherguţ, kidnappé en Afrique de l’Ouest alors qu’il avait 39 ans. » Âgé aujourd'hui de 47 ans, ce Roumain, ancien employé d’une société de sécurité dans une mine de manganèse, a été kidnappé par un groupe jihadiste en 2015 au Burkina Faso. Alors que sa famille peine à garder espoir, deux journalistes françaises le sortent de l'oubli.

Après des années de blocages, le Parlement européen a voté : le 19 avril, les Kosovars ont enfin obtenu le droit d’être exemptés de visas pour des séjours de 90 jours dans l’Union européenne. Mais ils devront encore patienter jusqu’au 1er janvier 2024 pour que la mesure devienne effective.

Ça avance vite pour la Moldavie. Moins d’un an après l’octroi du statut de candidat, les eurodéputés ont très largement voté pour l’ouverture des négociations d’adhésion à l’UE avec Chișinău dès fin 2023. La décision – politique – sera prise par les gouvernements de l'UE, mais la Moldavie a de grandes chances de bénéficier du nouvel élan que les membres européens veulent donner à l'élargissement depuis le début de la guerre en Ukraine. Entre-temps, la mission civile de l’UE en Moldavie devrait commencer en mai.

La Moldavie dit au revoir à la « langue moldave »

Le Parlement moldave a adopté une loi visant à remplacer toutes les mentions officielles de la « langue moldave » par « langue roumaine ». Dans ce territoire disputé par différents empires, la question des langues en Moldavie revêt toujours une forte dimension politique. Le décryptage du sociolinguiste Nicolas Trifon.

En Turquie, le bureau électoral du parti de Kemal Kılıçdaroğlu, principal opposant à Recep Tayyip Erdoğan, a été visé par des coups de feu et des dégradations à Istanbul dans la nuit du 18 au 19 avril. C’est la troisième attaque de ce genre depuis le début de la campagne pour les élections présidentielle et législatives du 14 mai.

