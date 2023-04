Législatives en Grèce: la Vouli dissoute à un mois des élections, Tsipras défie Mitsotakis

Kyriakos Mitsotakis, le leader du parti conservateur grec Nouvelle Démocratie (à gauche), et Alexis Tsipras, qui dirige le parti de gauche radicale Syriza (à droite).

À un mois du premier tour des législatives, le 21 mai, la Grèce entre dans une phase pré-électorale. Dimanche 23 avril, la dissolution de la Vouli – le Parlement – marque le départ de la campagne. Le résultat désignera notamment le prochain Premier ministre. Pour l’heure, les conservateurs de Nouvelle Démocratie, du Premier ministre sortant Kyriakos Mitsotakis, sont crédités dans les sondages de quatre points d’avance sur Syriza, le parti de gauche radicale, dirigé par Alexis Tsipras.

Avec notre correspondant à Athènes, Joël Bronner

La campagne est lancée. À la télévision, le Premier ministre sortant, Kyriakos Mitsotakis, a rappelé ce week-end l’importance pour la Grèce de « protéger ses frontières de l’immigration et de tout autre danger ». Sur le plan intérieur, Kyriakos Mitsotakis a aussi suggéré les axes de son action, en cas de réélection :

« En quatre ans, malgré les difficultés, beaucoup de choses ont été faites. Mais il reste encore beaucoup à faire. Je sais que, malgré les avancées positives, les salaires dans notre pays restent encore bas. Le secteur de la santé publique a encore des plaies à panser. Notre État doit devenir plus efficace. Nos jeunes ont besoin d’être mieux épaulés. Ce seront précisément là nos priorités pour le prochain mandat. »

Sur un marché public, Alexis Tsipras, son principal opposant, n’a pas manqué de l’égratigner, en rappelant l’arrivée au pouvoir de son parti il y a huit ans : « En 2015, certains manifestaient pour (que la Grèce) reste en Europe, comme si nous allions les en faire sortir. Aujourd’hui, nous devons lutter non pas pour rester en Europe, mais pour devenir vraiment Européens, parce que (les dirigeants actuels) ont mené la Grèce à des kilomètres des principes européens via la corruption, le népotisme, des écoutes illégales et la manipulation de la justice. »

Au coude à coude dans les sondages, les deux hommes devraient poursuivre leur campagne jusqu’à un deuxième tour, prévu a priori en juillet.

