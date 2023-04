Miel: l'UE veut détailler les pays d'origine, insuffisant selon les apiculteurs

Bruxelles veut rendre obligatoire l'étiquetage par pays d'origine sur les pots de miel. Une enquête de la Commission a démontré qu'environ 46% de miels importés dans l'Union européenne étaient suspectés ou fraudés, notamment via l'ajout de sirops. Une mesure à faire chuter le coût de revient. Une traçabilité par pays d'origine est une bonne chose, mais il faut aller plus loin, affirment les apiculteurs.

Le texte de Bruxelles, soumis pour consultation aux États membres et eurodéputés avant entrée en vigueur, n'exige pas de spécifier ce que représente chaque pays d'origine dans la composition d'un mélange de miels, comme le réclamaient les associations de consommateurs et organisations agricoles. La proposition de l'exécutif européen vise à durcir les « normes de commercialisation » pour de nombreuses catégories agroalimentaires, dont le miel, afin « d'aider les consommateurs à faire des choix plus éclairés ».

Pour le miel, mais aussi les fruits à coque, fruits secs, bananes mûres ou encore fruits et légumes transformés (salades emballées...), le ou les pays d'origine devront être mentionnés. « Ce n'est pour le moment pas obligatoire (...) un simple étiquetage "UE" et "hors-UE" est possible, sans origines exactes », souligne une porte-parole de la Commission, Miriam Garcia Ferrer.

En revanche, l'ordre où apparaîtront ces pays est laissé « au choix du conditionneur » sans contrainte de les classer par ordre d'importance, et il n'y aura aucune obligation de détailler la composition de miels assemblés à partir de diverses origines. « Cela aurait représenté un fardeau important, il n'existe aucune méthode analytique permettant d'identifier les origines exactes et encore moins de vérifier les pourcentages précis », fait valoir la porte-parole.

« On est face à une grande manipulation »

Une enquête de la Commission, publiée le 23 mars, montrait que sur 320 échantillons de miels importés récemment contrôlés, environ 46% étaient fortement suspectés de déroger aux règles de l'UE, notamment via l'ajout de sirops de sucre destinés à faire chuter le coût de revient. Quelque 74% des miels originaires de Chine étaient jugés suspects, comme la quasi-totalité des miels importés de Turquie et la totalité des miels venus du Royaume-Uni -où ils étaient assemblés à partir de diverses origines.

« Depuis les mois de juin – juillet 2022, l’étiquetage de cette manière-là est obligatoire. Ce n’est pas suffisant, affirme Henri Clément, secrétaire-général et porte-parole de l'Unaf, l'Union national de l'apiculture française, au micro d’Agnieszka Kumor. Il faut des analyses croisées, beaucoup plus performantes, pour détecter ces miels qui sont extrêmement bien élaborés. Partout dans le monde, en raison de différents facteurs – les pesticides, la monoculture, le bouleversement climatique, qui est une véritable catastrophe – les productions ont tendance à baisser. Et comme le marché du miel au niveau mondial est en train de s’accroitre, parce qu’il y a des pays qui se mettent à consommer du miel, on voit arriver des miels sur le marché, notamment d’Asie – principalement de Chine, du Vietnam, du Sud-Est asiatique – qui transitent parfois par d’autres pays. Tout cela fait qu’on est face à une grande manipulation : ce n’est pas du miel. Donc pour lutter contre, la seule solution est qu’il y ait des contrôles beaucoup plus stricts, avec des analyses croisées à l’entrée de la Communauté européenne, pour éviter que ces miels – qui n’en sont pas – rentrent et soient proposés aux consommateurs. »

(Avec AFP)

