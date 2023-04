Allemagne: un accord trouvé sur les salaires du public pour éviter la grève illimitée

Une journée de grève des agents de sécurité de l'aéroport de Berlin est prévue ce lundi 24 avril. Depuis plusieurs mois, l'Allemagne est secouée par un mouvement social. Les partenaires sociaux réclament une hausse générale des salaires pour compenser l'inflation. Mais les menaces de blocage illimité ne seront peut-être pas mises à exécution. Samedi soir, après d'âpres négociations concernant les employés des services publics, gouvernement et partenaires sociaux sont parvenus à un compromis.

Publicité Lire la suite

Les salariés de l'État et des communes en Allemagne ont obtenu une augmentation progressive de leur rémunération pour compenser l'inflation à l'issue d'un accord tarifaire conclu dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 avril.

Les avancées concernent quelque 2,5 millions de travailleurs, employés dans les services de l'État et des communes. Leur salaire sera progressivement augmenté de 5,5% ou d'au moins 340 euros par mois, à partir de mars 2024. Dès juin 2023, une prime de 3 000 euros, pour compenser l'inflation record (10,4% sur un an en octobre 2022), leur sera également versée en plusieurs fois.

À l'origine, le syndicat unifié des services (Verdi) réclamait une hausse de 10,5% et 500 euros par mois en plus pendant un an. Mais il s'est tout de même félicité du compromis trouvé et espère qu'il apaisera la situation tendue en Allemagne. Le blocage des crèches et des écoles et l'arrêt du ramassage des ordures avaient été annoncés.

Le mouvement social n'est pourtant pas terminé. Le secteur du transport continue son bras de fer avec des revendications similaires. En fin de semaine, le trafic ferroviaire allemand avait été perturbé. Une façon de tirer la sonnette d'alarme avant le début de nouvelles négociations sectorielles qui se dérouleront ce mardi 25 avril.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne