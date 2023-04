Le chef de la diplomatie européenne appelle à «patrouiller» dans le détroit de Taïwan

Le Haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Josep Borrell, à Strasbourg, le 18 avril 2023.

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a signé le 23 avril une longue tribune dans les colonnes du Journal du dimanche, qu’il a intitulée « Un regard froid sur la Chine ». Cette tribune n’est pas publiée par hasard dans un journal français : Josep Borrell semble apparemment déterminé à rétablir, auprès de l’opinion, l’image d’une Europe unie face à la Chine.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

Les propos récents d’Emmanuel Macron sur la nécessité de ne pas faire du « suivisme » ou de ne pas « entrer dans une logique de blocs » à propos de Taïwan ont semblé placer le président français en porte-à-faux vis-à-vis de de ses partenaires de l’Union européenne. Les débats ont été vifs au Parlement européen cette semaine et Josep Borrell avait évoqué en plénière le risque d’une éventuelle action contre Taïwan et « la nécessité de la rejeter ».

Le chef de la diplomatie européenne estime apparemment que le débat n’a pas été clos, et il a décidé, avec cette tribune dans le Journal du dimanche, de remettre les pendules à l’heure, à la veille de la réunion des 27 ministres des Affaires étrangères de l’UE, ce lundi 24 avril à Bruxelles. Il veut y mettre la question de la Chine sur le tapis et y réaffirmer la position européenne qui, selon lui, n’a jamais varié.

[TRIBUNE] - @JosepBorrellF, vice-président de la Commission européenne, représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, livre son analyse sur la stratégie européenne avec Pékin.https://t.co/esBsELZCNq — Le JDD (@leJDD) April 23, 2023

Il n’y a qu’une seule Chine, oui, mais pas au prix du recours à la force. Et après les manœuvres navales de la flotte chinoise, les marines de guerre européennes doivent « patrouiller dans le détroit de Taïwan pour signifier l’attachement de l’Europe à la liberté de navigation dans cette zone absolument cruciale ». Et le statu quo est la solution la plus appropriée

Des propos qui risquent fort de déplaire à la Chine, puisque le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a fustigé vendredi une « définition » du statu quo par les Occidentaux qui revient à « piétiner la souveraineté chinoise ».

