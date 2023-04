En banlieue parisienne, un bus hebdomadaire transporte des Ukrainiens et de l’aide vers leur pays

Reportage

À Clichy, en banlieue parisienne, un bus part chaque dimanche pour transporter des Ukrainiens vers leur pays d’origine. Une organisation locale profite de ces voyages pour envoyer de l’aide humanitaire. Reportage ce dimanche 23 avril au moment du départ.

Des rires, des larmes, une dernière accolade. Pour les familles, l'heure de la séparation est arrivée, rapporte Antoine Bouchet, du service France de RFI.

Anna a 17 ans. Cette Ukrainienne vit en France avec sa mère et son frère. Elle fait régulièrement des allers-retours en bus pour voir sa famille en Ukraine. « D’habitude, je le prenais tous les deux mois, à peu près toutes les vacances, raconte-t-elle. Mais maintenant, je le prends moins régulièrement, par exemple la dernière fois, je suis partie à Noël. »

Il faut de 24 à 36 heures pour rallier la ville de Ternopil à l’ouest de l’Ukraine, à 2 300 kilomètres de Paris. « C’est assez compliqué de partir parce que je veux rester avec ma famille et pas forcément revenir en France parce qu'il y a toute ma famille là-bas, poursuit Anna. On est plutôt éloignés des conflits, mais j’ai mon père et mon oncle qui sont partis au front combattre. On achète des choses ici pour les donner à notre famille et aussi aux volontaires qui les emmènent au front. »

Avec la guerre, le nombre de voyageurs a bondi et une association envoie désormais de l’aide humanitaire gratuitement grâce aux trajets. Arkadi dirige Clichy soutien Ukraine. Il traduit les explications de Miroslav, le chauffeur : « Aux premiers instants de la guerre, ils ont amené beaucoup de gens gratuitement. Ils nous aident aussi pour transporter à l'Ukraine de l'aide humanitaire, s'il y a la place bien sûr. Vous voyez, ils prennent des choses qui aident les gens, les déplacés et le front. »

Arkadi nous emmène dans le local où sont stockés les dons. On y trouve par exemple plusieurs dizaines de lits médicaux qui devraient partir dimanche prochain.

