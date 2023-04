Les enfants et ados européens particulièrement vulnérables face à la pollution

Selon l'Agence européenne de l'environnement, au moins 1 200 enfants et adolescents européens meurent chaque année prématurément à cause de la pollution de l'air

En Europe, au moins 1 200 enfants et adolescents meurent chaque année prématurément à cause de la pollution de l'air, selon un rapport de l'Agence européenne de l'environnement, publié lundi 24 avril. Cette pollution augmente aussi significativement le risque de maladies plus tard dans la vie. La situation est particulièrement mauvaise dans la plaine du Pô, en Italie, près des centrales à charbon et dans les grandes villes d'Europe du centre et de l'Est.

La pollution de l'air est le principal risque environnemental pour la santé, et ce quel que soit son âge, selon l'étude de l'Agence européenne de l'environnement. En cause d'abord : les particules fines, des poussières et des polluants microscopiques qui pénètrent profondément dans les poumons. Puis, viennent le dioxyde d'azote (NO2) et l'ozone (O3), des gaz toxiques issus directement ou indirectement de l'industrie et des gaz d'échappement.

Leurs effets délétères commencent avant même la naissance. L'exposition maternelle à la pollution atmosphérique est « liée à des poids faibles à la naissance et à des naissances prématurées », note en effet l'agence environnementale. Après la naissance, la pollution ambiante augmente le risque de plusieurs problèmes de santé, comme l'asthme – qui touche 9% des enfants et adolescents en Europe –, les insuffisances respiratoires et les infections des poumons.

Plus petits, et donc plus proches des pots d'échappement des voitures, mais aussi plus actifs que les adultes, les enfants sont particulièrement ciblés. L'agence recommande donc de focaliser les efforts sur la qualité de l'air aux abords des écoles et des crèches, ainsi que des installations sportives et des transports en commun.

La situation européenne tend à s'améliorer tout de même

Dans un précédent rapport en novembre 2022, l'Agence européenne de l'environnement estimait toutefois que l'Union européenne est sur la bonne voie pour réduire les décès prématurés liés à ces émanations et pour réaliser son objectif de réduction de moitié des décès prématurés en 2030 par rapport à 2005.

Au début des années 1990, les particules fines provoquaient près d'un million de morts prématurées au sein de l'Union européenne, tous âges confondus. Elles étaient encore près de 240 000 en 2020, selon les données de l'agence.

La situation européenne reste globalement meilleure qu'ailleurs sur la planète : d'après l'Organisation mondiale de la santé, la pollution de l'air est à l'origine de sept millions de morts prématurées par an dans le monde. Un bilan proche de celui causé par le tabagisme ou la mauvaise alimentation.

