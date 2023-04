En Italie, pour la première fois, l’extrême droite célèbre la mémoire de l’antifascisme

Le président du Sénat italien Ignazio La Russa, à droite, et la Première ministre italienne Giorgia Meloni assistent à une cérémonie marquant le jour de la libération de l'Italie au monument du soldat inconnu, à Rome, le mardi 25 avril 2023.

À l’occasion de la commémoration de la libération du nazisme et du fascisme, en ce 25 avril, férié en Italie, la présidente du Conseil Giorgia Meloni a tenu à faire taire les polémiques sur un thème qui continue de diviser son camp souverainiste.

Avec notre correspondante à Rome, Blandine Hugonnet

Giorgia Meloni est apparue solennelle ce mardi aux côtés du président de la République pour commémorer la fin de la période fasciste. Une figure de l’extrême droite qui participe à ces célébrations antifascistes, l’image est inédite en Italie.

Il faut dire que la cheffe du gouvernement a fort affaire avec les sorties gênantes des membres de son parti issu des post-fascistes Fratelli d’Italia, à commencer par le président du Sénat, numéro deux de l’État, qui multiplie les propos qui banalisent le régime mussolinien.

Ignazio La Russa, admirateur à peine voilé du Duce, a ainsi souligné que l’antifascisme n’apparait pas dans la Constitution italienne, pourtant socle de la République selon la gauche.

Une stratégie pour rassurer l'UE

Pour sa toute première fête de la Libération, la leader d'extrême droite a donc décidé de mettre les points sur les i. Dans une lettre publiée dans le journal Corriere della Sera, les mots de Giorgia Meloni n’ont jamais été aussi clairs. « La droite aujourd’hui au Parlement a déclaré son incompatibilité avec toute nostalgie du fascisme », assure-t-elle, saluant un moment de concorde nationale pour faire taire les polémiques.

En écrivant noir sur blanc prendre ses distances avec le fascisme, la cheffe de l’exécutif le plus à droite de l’histoire républicaine poursuit ainsi sa stratégie menée depuis six mois pour rassurer l’Union européenne, affirmant que l’Italie a choisi son camp, celui de la liberté et de la démocratie.

