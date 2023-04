Incertitudes dans le nord du Kosovo après les municipales partielles controversées

Pour le Premier ministre kosovar Albin Kurti, la situation dans le Nord-Kosovo va rapidement s'améliorer avec les nouveaux élus albanophones. AP - Michael Sohn

Si seulement 3,5% des électeurs se sont déplacés aux municipales partielles du Nord-Kosovo dimanche dernier 23 avril, vidant la consultation de son sens, les formes légales ont été respectées et quatre futurs maires albanophones sont élus dans la zone la plus densément peuplée de Serbes du Kosovo. Partant de là, plusieurs protagonistes ont réagi et il est difficile de prévoir comment va évoluer la situation.