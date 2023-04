La Lituanie adopte une loi renforçant son droit à refouler les migrants

Des soldats lituaniens patrouillant et contrôlant sur une route proche de la frontière biélorusse, à proximité du village de Jaskonys, le 13 novembre 2021.

Le Parlement a voté une loi autorisant le refoulement des migrants traversant la frontière illégalement, quand l’état de situation extrême pour afflux massif d’étrangers est décrété. C’est ce que la Lituanie a fait le 2 juillet 2021 après l'arrivée de plus de 4 000 personnes sur son sol par la Biélorussie en quelques semaines. Le décret n’étant pas abrogé, cette loi va permettre de poursuivre les refoulements quand l’état d’urgence déclaré au début de la guerre en Ukraine prendra fin le 2 mai.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Vilnius, Marielle Vitureau

Du début de la crise migratoire, à l’été 2021, à aujourd’hui, la Lituanie a procédé à plus de 20 000 refoulements d’étrangers. Pour la majorité des députés, il n’existe pas de meilleure preuve de la nécessité de cette loi.

Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a fait de cette migration massive une arme contre la Lituanie, selon les autorités. La ministre de l’Intérieur lituanienne, Agne Bilotaite, craint une recrudescence des tentatives d’entrée puisque, selon ses informations, les avions circulent toujours entre l’Iran, l’Irak et Minsk. Les flux ont cependant fortement baissé par rapport à l’été 2021.

Plusieurs voix dénoncent cette loi comme contraire au droit international assurant la protection des réfugiés. Pour Erika Leonaite, du Bureau du défenseur des droits, ce n’est pas aux gardes-frontières de décider si une personne peut ou non déposer une demande d’asile. Les lois lituaniennes deviennent de plus en plus liberticides, selon elle, car toutes les restrictions autrefois provisoires sont désormais inscrites dans la loi. Le Conseil de l’Europe a aussi dénoncé la décision des parlementaires lituaniens.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne