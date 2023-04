Russie: ouverture du procès de Evguéni Roïzman, ex-maire d’Ekaterinbourg

C’est le dernier opposant connu à être resté sur le sol russe à être jugé. Evguéni Roïzman était assigné à résidence depuis fin août dernier, interdit aussi de s’exprimer publiquement, y compris sur les réseaux sociaux. L’ex-maire d’Ekaterinbourg passe ce mercredi 26 avril devant les juges. Il doit être jugé, lui aussi, pour « discrédit » de l'armée.

Lors de son arrestation spectaculaire, menée par une dizaine d’hommes en treillis, cagoules et gilets pare-balles. Il avait crié de son balcon tout le mal qu’il pensait de ce qu’il se refuse à appeler « une opération spéciale en Ukraine ».

L’ancien maire d’Ekaterinbourg avait utilisé tous les mots que la loi russe interdit. « Je continuerai à les répéter », avait-il dit du haut de son balcon lors de l’arrivée de policiers à son domicile. Ces mots avaient été bipés lors de la diffusion de son arrestation à la télévision russe.

Plusieurs fois condamné à des amendes pour ses posts critiques parfois lapidaires sur les réseaux sociaux, Evguéni Roïzman risque cette fois de nombreuses années derrière les barreaux.

Déjà condamné lui à huit ans et demi pour discrédit de l’armée, Ilia Iachine va être bientôt transféré dans une autre prison. Avant de faire ce trajet, on ignore quand et pour où, il a posté ce message sur les réseaux sociaux. Extrait : « Je vais perdre contact avec le monde extérieur pendant un certain temps. Jusqu’à mon arrivée là-bas, ni mon avocat ni mes proches ne sauront où je suis. Avant cela, je vais faire une petite déclaration ». Ilia Iachine a alors précisé notamment être « émotionnellement stable » et n’avoir « aucune intention de se suicider » avant d’ajouter « mais tout ira bien ».

