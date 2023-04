Ukraine: les civils attendent la contre-offensive annoncée au «point d'invincibilité» de Orikhiv

Reportage

En Ukraine, avec le soleil du printemps, apparaissent aussi les espoirs d’une contre-attaque de grande ampleur par les forces de Kiev, afin de reprendre des pans de territoires encore contrôlés par l’armée russe. Dans le Donbass, les combats se poursuivent, en périphérie ouest de Bakhmout mais aussi dans le sud du pays, en particulier dans la région de Zaporijia, alors que selon plusieurs observateurs, l’armée ukrainienne pourrait tenter une percée en direction de la mer d’Azov. À Orikhiv, petite ville à 60 km de Zaporijia, juste à l’arrière du front, les habitants tentent de survivre aux bombardements incessants, dans l’attente d’une grande offensive ukrainienne.

Avec notre envoyé spécial à Orikhiv, Stéphane Siohan

Dans le centre d’Orikhiv, 15 000 habitants avant-guerre, il n’y a plus d’eau ni d’électricité depuis plus d’un an, alors les derniers habitants viennent manger et se reposer au « point d’invincibilité » (ou de résilience), emménagé dans une école où Valentina, 55 ans, distribue du café et des gâteaux. Ces points, plusieurs milliers mis en place en novembre dernier, sont des lieux approvisionnés en électricité, en eau, en médicaments où les habitants peuvent venir de reposer. « Il y a encore environ 1 400 personnes dans la ville, les parents et les enfants sont partis et restent les gens d’un certain âge, raconte-t-elle. Avant, les Russes tiraient des roquettes, on s’abritait dans les maisons, mais maintenant, ils lâchent des bombes depuis leurs avions, et quand ça tombe, c’est quatre ou cinq bâtiments qui partent en fumée. »

Un espoir : voir le front s’éloigner

Dehors, la rumeur d’une contre-offensive vers le Sud a commencé à se répandre dans la cité désertée. Liubov, la directrice du centre, est pleine d’espoir, mais attend avec prudence la suite des événements : « Nous sommes conscients que la grande victoire, ce n’est pas pour aujourd’hui ou demain, mais nous prions pour ça. Maintenant, le début de la contre-offensive, la libération de notre territoire, nous ne pouvons pas prévoir quand ça va commencer. »

Nadejda, 56 ans, est cuisinière, et son domicile se trouve de l’autre côté de la ligne de front. La perspective d’une contre-attaque la rend fébrile, ça fait plus d’un an qu’elle l’attend. « On a juste vraiment hâte que ça commence. Je veux rentrer à la maison ! Je sens que ma maison est là, tout près, dit-elle en riant nerveusement. Alors, je serai la première à rentrer chez moi… »

À Orikhiv, détruite, et où cinquante civils ont été tués, l’espoir est celui de voir le front enfin s’éloigner.

