Entrée en vigueur du contrôle européen renforcé pour 19 grandes plateformes numériques

De TikTok à LinkedIn en passant par GoogleMaps ou Pinterest, ce qui est illégal dans la réalité doit l’être aussi sur internet. Sous ce slogan présenté fin 2020, la Commission européenne a préparé deux législations, dont la loi sur les services numériques. Adoptée il y a un an, elle est en vigueur depuis novembre. Et son application prend toute son ampleur depuis le mardi 25 avril, avec la publication des noms des grandes plateformes numériques qui y sont désormais soumises.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

Elles sont 19* et disposent de quatre mois pour se mettre en conformité avec les règles européennes, sous peine de sanctions avec des amendes qui peuvent aller jusqu’à 6% du chiffre d’affaires mondial, voire une interdiction temporaire. Les contenus de ces plateformes numériques vont être encore plus étroitement surveillés que le reste d’internet, car leur taille leur donne, selon l’Union européenne, une importance systémique et une responsabilité particulière.

Sept réseaux sociaux, dont Instagram ou Snapchat, cinq sites commerciaux dont Zalando ou Booking, mais encore YouTube ou Wikipédia… Voilà un aperçu de la liste à la Prévert des grandes plateformes du numérique concernées par la vigilance spéciale de l’Union européenne.

Toutes les plateformes ont dû donner, il y a deux mois, le nombre de leurs utilisateurs dans l’UE. Selon les évaluations, ce serait par exemple 107 millions pour le moteur de recherche Bing et 332 millions pour Google Search. La Commission européenne continue, pendant ce temps-là, à mener une évaluation du nombre d’utilisateurs des autres grands acteurs d’internet.

Toutes ces plateformes seront tenues d’exercer elles-mêmes le contrôle des contenus publiés en ligne. Elles seront soumises à une surveillance spécifique, exercée directement par la Commission, et auront l’obligation de donner accès à leurs données pour l’établissement chaque année d’un rapport d’évaluation des risques.

Non seulement se voient-elles contraintes d’informer la justice en cas de soupçons d’infraction pénale grave, mais en outre, elles devront se conformer à de nombreuses règles de protection de la vie privée, de lutte contre la pédopornographie ou contre les discours haineux, ainsi qu’une série de règles commerciales interdisant de cibler les enfants ou d’utiliser un profilage ethnique.

*les 19 plateformes concernées : Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Bing, Booking, Facebook, Google Play (Alphabet), Google Maps (Alphabet), Google Search (Alphabet), Google Shopping (Alphabet), Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube (Alphabet), Zalando.

