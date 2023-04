Environnement: l'Europe a des efforts à faire pour réduire l'usage des pesticides

Aspersion de pesticide dans un champ agricole français, en 2017. (photo d'illustration) © AFP - PHILIPPE HUGUEN

Malgré des avancées, les pesticides sont encore massivement utilisés en Europe, met en garde l'Agence européenne de l'environnement (AEE) ce 26 avril. 350 000 tonnes sont écoulées chaque année depuis dix ans. Pourtant, ils polluent l'eau, l'air, les sols et sont nocifs pour la biodiversité et la santé. Si l'Union européenne veut atteindre son objectif de réduction de 50% de l'usage et des risques associés aux pesticides d'ici 2030, il va falloir faire beaucoup plus, prévient l’AEE.