L’Espagne prend des mesures face aux chaleurs extrêmes du printemps

L'Espagne s'attend à des hautes températures jeudi 27 avril. Ce printemps 2023 est exceptionnellement chaud et contraint les municipalités à prendre des mesures. REUTERS - JON NAZCA

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Selon l’agence de météorologie nationale espagnole (Aemet), c’est l’été en plein printemps. Ce jeudi 27 avril, d’après la même source, on attend des températures de l’ordre de 35°C à Cordoue, 36°C à Séville… En moyenne, les températures seront entre 10°C et 15°C de plus sur le territoire espagnol par rapport aux normes de saison. Des pics exceptionnels qui inquiètent le pays entier et suscitent déjà des adaptations.