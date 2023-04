Le plan de l'Union européenne face aux pénuries de médicaments

L’Europe est confrontée à des pénuries de médicaments depuis plusieurs mois, spécialisés comme communs. La Commission européenne a présenté, mercredi 26 avril, une réforme de sa législation pharmaceutique, vieille de plus de 20 ans et rendue partiellement obsolète par la pandémie de Covid-19. La grande partie des questions de santé restent de la compétence des États, mais la pandémie a montré l’efficacité de l’action commune, pour acheter les vaccins par exemple.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

La Commission européenne veut rendre les médicaments « disponibles, accessibles et abordables ». Pour aider les laboratoires à financer la recherche, elle veut étendre d’un an ou deux la propriété intellectuelle des nouveaux médicaments, à condition qu’ils soient introduits à la vente partout en même temps dans l’Union européenne. Car il y a une forte disparité géographique pour l’accès aux médicaments.

« Alors que les patients de l’Ouest et des grands États membres ont accès à 90% des médicaments récents, dans l’Est de l’UE et dans les petits États, ce chiffre peut tomber à 10%. Des citoyens de l’UE doivent attendre entre quatre mois et deux à trois ans pour de nouveaux médicaments. C’est vraiment inacceptable », déclare Stella Kyriakides, commissaire européenne à la Santé.

La résistance aux antimicrobiens est aujourd'hui considérée comme l'une des trois plus grandes menaces sanitaires dans l'UE 🇪🇺



Nous proposons aujourd'hui des mesures pour lutter contre ce phénomène & soutenir une utilisation prudente des antimicrobiens ↓#HealthUnion — Commission européenne 🇪🇺 (@UEFrance) April 26, 2023

La Commission européenne propose d’accélérer la mise sur le marché de génériques en réduisant de deux ans la propriété intellectuelle générale. Elle veut aussi donner plus de moyens à la recherche sur de nouveaux antibiotiques pour lutter contre ce qu’elle appelle « la pandémie cachée » : la résistance aux antibiotiques.

Surtout, la Commission européenne veut contraindre les entreprises pharmaceutiques à se prémunir contre les pénuries en établissant des plans de prévention et en constituant des stocks sur une liste de médicaments essentiels.

