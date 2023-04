Russie: Evguéni Roïzman, ex-maire d’Ekaterinbourg, face au juge

L'opposant Evguéni Roizman, accusé de discréditer l'armée russe, assiste à une audience à Ekaterinbourg, en Russie, le 26 avril 2023. REUTERS - NATALIA CHERNOKHATOVA

Texte par : Anissa El Jabri Suivre 1 mn

L'opposant Evguéni Roïzman était l'un des derniers grands détracteurs du Kremlin et de son offensive en Ukraine à échapper, en Russie, à un procès et une possible lourde peine d'emprisonnement. Plus maintenant. Après de nombreuses amendes, l’ex-maire d’Ekaterinbourg avait été arrêté fin août dernier. Son procès pour « discrédit de l'armée russe » s’est ouvert ce mercredi 26 avril.