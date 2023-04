Trois avions militaires russes interceptés au-dessus de la Baltique

US European Command/AFP/File

L'Allemagne et la Grande-Bretagne, chargées de la protection aérienne des pays baltes, ont intercepté ce mercredi matin 26 avril trois avions russes au-dessus de la Baltique. Ces incidents sont fréquents dans cette zone comme ailleurs.

C’est un camaïeu de bleu qui apparait sur les trois photos du compte Twitter de la Luftwaffe, raconte notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut. On reconnaît les trois avions russes et même les inscriptions qu’ils portent. L’armée de l’air allemande a publié l’info au petit matin en précisant : « Les deux SU-27 Flanker et un IL-20 volaient à nouveau sans signaux de transpondeur dans l’espace aérien international au-dessus de la mer Baltique ».

L’Allemagne et la Grande-Bretagne effectuaient ensemble un vol de surveillance de l’espace aérien des pays baltes dans le cadre de l’Otan. L’Estonie, la Lituanie et la Lettonie, qui ont des frontières communes avec la Russie, n’ont pas d’avion de combat. L’organisation transatlantique est chargée de ces missions.

Aufklärungsflieger abgefangen. 🇩🇪 und 🇬🇧 #Eurofighter wurden alarmiert, um 3 Militärmaschinen zu identifizieren. Die zwei SU-27 Flanker und eine IL-20 aus 🇷🇺 flogen erneut ohne Transpondersignal im int. Luftraum über der Ostsee. #SecuringTheSkies #VAPB @NATO @GermanyNATO… pic.twitter.com/sOY4CPkrbe — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) April 26, 2023

Des incidents très fréquents

Les incidents impliquant des avions russes et des appareils de pays membres de l’Otan sont réguliers et sont nombreux. Ils avaient déjà augmenté avant le début de l’invasion russe contre l’Ukraine. La dernière interception remonte à moins de dix jours. La mer Baltique est souvent concernée, mais aussi la mer Noire et d’autres zones.

L'armée norvégienne dit ainsi avoir suivi et identifié mardi, dans le cadre d'une mission de l'Otan, une escouade russe composée de deux bombardiers stratégiques Tu-160 Blackjack, de deux avions-citernes Il-78 Midas et trois chasseurs MIG-31 Foxhound dans l'espace aérien international en mer de Barents.

En mars, l'aviation russe avait intercepté un drone américain Reaper MQ-9 en mer Noire, qui s'était écrasé dans les eaux. L'incident avait provoqué une brève escalade des tensions entre Washington et Moscou.

