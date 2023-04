Ukraine: la météo, l'un des facteurs clés pour la contre-attaque de printemps annoncée

Reportage

En Ukraine, une contre-attaque de printemps de grande ampleur pourrait intervenir dans les semaines à venir, avec néanmoins plusieurs facteurs à prendre en compte : le réchauffement de la météo, mais aussi l’état des livraisons en équipement et en munitions de la part des alliés occidentaux. Dans le sud du pays, sur la ligne de front qui traverse la région de Zaporijjia, les soldats sont en tout cas sur le pied de guerre. Rencontre avec Roman, un jeune soldat d’élite de la Garde nationale ukrainienne bien décidé à en découdre.

Avec notre envoyé spécial à Orikhiv, Stéphane Siohan

Âge de 20 ans, Roman est déjà décoré du titre de héros de l’Ukraine. En un an, il a abattu au lance-roquette six avions de chasse russes. Avec son unité, il est déjà dans les starting-blocks.

« Nous attendons le bon moment, la météo idéale, afin que nos blindés ne s’embourbent pas, explique-t-il. Mais nous sommes déjà prêts et nous attendons juste un ordre. Tout le monde est dans un état d’esprit combatif et nous voulons tous passer à l’attaque. Nous sommes certains à 100% que tout se passera bien et que nous allons gagner. »

Couper les Russes de la Crimée

À Orikhiv, les Ukrainiens ripostent constamment aux tirs russes, parfois 300 arrivées par jour. « Ils nous bombardent de plus en plus souvent et ils posent des mines partout, notre renseignement le confirme, poursuit Roman. Ils voient que nous nous préparons. »

Pour l’armée ukrainienne, par contre, la direction est claire : cap vers le sud, et vers le littoral. « Si nous arrivons à prendre Melitopol, Marioupol et Berdyansk, on les coupera de la Crimée, on les encerclera dans la région de Kherson et nous devrons poursuivre vers la Crimée, souligne le soldat. Il faut à tout prix qu’on les expulse de la mer d’Azov. »

Avant cela, il faut que le ciel se maintienne au bleu et que la terre continue de sécher.

