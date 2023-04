Climat: les actions du mouvement allemand «Dernière génération» ne passent pas auprès des Berlinois

Des militants pour le climat bloquent une route lors d'une manifestation pour le climat à Berlin, Allemagne, mardi 25 avril 2023. AP - Markus Schreiber

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Depuis le lundi 24 avril, le mouvement «Letzte Generation» (« Dernière génération ») bloque des rues à Berlin pour alerter sur les dangers du changement climatique et pour dénoncer l'inaction des responsables politiques. Ces jeunes gens, pour la plupart, veulent sur la durée poursuivre leurs actions et ambitionnent de bloquer la capitale allemande. Mais leur mouvement suscite de violentes polémiques et est impopulaire.