Couronnement de Charles III: le vice-président chinois n'est pas le bienvenu à Londres

Han Zheng prête serment après avoir été élu vice-président de la Chine au Grand Palais du Peuple à Pékin le 10 mars 2023. © NOEL CELIS / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le Royaume-Uni se prépare à couronner son nouveau roi, Charles III, le 6 mai 2023. 2 000 à 3 000 invités sont attendus pour la cérémonie à Westminster Abbey. Parmi ces convives, des célébrités, des têtes couronnées, et des chefs d’État et de gouvernement du monde entier – sauf de Russie et de Corée du Nord. Plusieurs élus britanniques s'irritent de la venue du vice-président Han Zheng au couronnement/