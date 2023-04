L'Otan se félicite des livraisons d'armes à l'Ukraine

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg et le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse à Kiev, le 20 avril 2023. © Efrem Lukatsky / AP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Les alliés de l'Otan et leurs partenaires ont fourni à l'Ukraine 230 chars de combat et 1 550 véhicules blindés pour l'aider à contrer l'offensive russe et à reprendre du territoire, a annoncé ce jeudi 27 avril le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg.