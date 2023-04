La Finlande vers un gouvernement d'alliance entre centre-droit et extrême droite

Petteri Orpo, vainqueur des élections finlandaises et probable futur Premier ministre finlandais, a annoncé ce jeudi 27 avril vouloir constituer une coalition gouvernementale avec l'extrême droite. Le parti nationaliste anti-immigration est arrivée deuxième aux élections législatives.

En Finlande, les négociations officielles en vue de former un gouvernement commenceront le 2 mai prochain. Elles réuniront la Coalition nationale (centre droit), le parti de Petteri Orpo, vainqueur des élections, le Parti des Finlandais (extrême droite) ainsi que deux autres petits partis alliés traditionnels de la droite finlandaise. Une telle alliance avec le Parti des Finlandais, qui a obtenu 20,1% des voix aux législatives du 2 avril, signifierait qu’une nouvelle formation anti-immigration se retrouverait au pouvoir en Europe, sur fond de poussée des partis populistes ou d’extrême droite dans plusieurs pays du continent.

Petteri Orpo, vice-Premier ministre de la Finlande de 2017 à 2019, avait deux options pour constituer une coalition : soit s'allier avec le parti social-démocrate (SDP) de la Première ministre démissionnaire Sanna Marin, soit s'unir avec le Parti des Finlandais, avec lequel le principal sujet de divergence concerne l'immigration.

Entre les deux partis, cette question s'annonce comme le point le plus difficile pour nouer une alliance. Quand le parti nationaliste milite pour d'importantes restrictions, Petteri Orpo défend, lui, une immigration de travail pour contrer le fort vieillissement de la population finlandaise. « Ce sera un sujet de négociation. C'est une question très importante pour nous : l'immigration menace la sécurité comme l'économie, a déclaré jeudi, la dirigeante du Parti des Finlandais. Dans le même temps, nous ne sommes aucunement opposés à toute immigration. Il y a certainement des choses sur lesquelles nous pourrons tomber d'accord en matière d'immigration de travail. »

L'actuelle Première ministre se met en retrait

En Finlande, la droite a déjà gouverné avec le Parti des Finlandais (ex-Vrais Finlandais) entre 2015 et 2017, date d'une scission au sein de la formation eurosceptique qui avait abouti à une ligne plus dure, notamment en matière migratoire.

Les négociations finales pour former un gouvernement durent habituellement un mois environ en Finlande. Il faut 101 députés pour avoir une majorité absolue au Parlement finlandais et ses 200 sièges. Les membres des coalitions au Parlement finlandais héritent traditionnellement de postes de ministres et le deuxième parti au pouvoir prend généralement celui de ministre des Finances.

Lors des élections du 2 avril, la Coalition nationale était arrivée en tête avec 48 sièges, devant le Parti des Finlandais (46) et les sociaux-démocrates (43) de Sanna Marin, l'actuelle Première ministre. Cette dernière a annoncé après sa défaite son intention de quitter la tête de son parti en septembre et de se mettre en retrait en redevenant simple députée.

(Avec AFP)

