À la Une: Élection en Turquie, l’opposition retient son souffle

À moins de trois semaines du premier tour des élections législatives et présidentielle du 14 mai, la tension monte en Turquie. Kemal Kiliçdaroglu, le principal rival du président sortant Recep Tayyip Erdoğan, est donné favori selon les sondages. Le candidat est à la tête d’une coalition de six partis de l’opposition, dont le Parti républicain du peuple (CHP). Pour nombre de ses militants, son ascension apporte un espoir de changement. Reportage.

Le président sortant Recep Tayyip Erdoğan, au pouvoir depuis plus de 20 ans, est en mauvaise posture, critiqué pour son mauvais bilan économique et ses atteintes aux libertés individuelles. Alors que la campagne bat son plein, plus d’une centaine de personnes, dont des journalistes, avocats, artistes et membres du parti kurde HDP, ont été arrêtées en raison de « liens présumés avec le PKK ». Le Parti des travailleurs du Kurdistan est qualifié d’organisation terroriste par les autorités. Leur arrestation a donné lieu à des manifestations.

Dans une vidéo devenue virale, postée le 19 avril, Kemal Kılıçdaroğlu a réaffirmé son identité alévi, l’une des minorités religieuses de Turquie. Dans le quartier alévi d’Istanbul, sa possible victoire laisse envisager un meilleur vivre-ensemble. Reportage.

Nord du Kosovo : les municipales de la dé-normalisation

Le 23 avril, des élections municipales ont eu lieu dans les communes à majorité serbe situées dans le nord du Kosovo. Le scrutin avait été convoqué suite à la démission en novembre 2022 de plusieurs élus serbes, membres de la Srpska Lista. Le parti, téléguidé par Belgrade, est en conflit avec le gouvernement kosovar. Il exige la formation d’une association aux pouvoirs élargis des municipalités à majorité serbe et le retrait des unités spéciales de la police kosovare dans le nord.

Initialement prévu en décembre dernier, le scrutin avait été reporté pour cause de tensions. Cette fois-ci, il a été maintenu, mais la Srpska Lista, ainsi que les dirigeants de Belgrade, ont appelé au boycott. Résultat : sur les dix candidats, seul un Serbe a osé se présenter. À peine 3% des électeurs se sont rendus aux urnes et les quatre municipalités concernées ont été remportées par des candidats albanais. Les nouveaux élus se retrouvent déjà face à des difficultés, la première d’entre elles étant l’accès aux bâtiments municipaux.

Plus de deux ans après avoir été élu Premier ministre du Kosovo, quel bilan pour Albin Kurti ? Ces derniers mois, son gouvernement a subi une série de critiques : économie en berne, dialogue poussif avec Belgrade, liberté bafouée des médias, réforme de la justice à la traîne, pauvreté galopante, enseignants en grève, secteur de la santé malade, entorses aux droits humains... L’analyse au vitriol du média basé à Pristina, Kosovo 2.0.

En Grèce, la situation des réfugiés inquiète avant les élections

Elle ne fait plus la Une des grands médias, mais la « crise » des réfugiés qui a commencé en Grèce en 2015 est loin d’être terminée. Sur l’île de Lesbos, certaines ONG constatent une nette détérioration de la situation, alors que les politiques migratoires n’ont cessé de se durcir ces dernières années. Ce durcissement a des conséquences néfastes sur la santé mentale et physique des demandeurs d’asile. Et avec l’arrivée annoncée de nouvelles vagues de réfugiés fuyant les séismes en Turquie et en Syrie ainsi que la construction d’un nouveau camp isolé au cœur des montagnes et de la forêt, la situation pourrait encore empirer. Reportage.

Dans les zones montagneuses du nord de l’Albanie, beaucoup de choses élémentaires manquent. Il n’y a pas d’école ni de transports en commun, les routes sont mauvaises et dangereuses, il n’y a pas d’eau, pas d’électricité, pas d’accès aux soins, pas de médicaments. « À tel point qu’il est devenu aujourd’hui très difficile, voire impossible, d’y rester vivre et d’y élever ses enfants », constate Rigerta Loku. La bergère est membre du Parlement rural albanais, chargé de défendre les intérêts des territoires ruraux. Elle se présente également aux élections locales du 14 mai. Entretien.

En Serbie, l’Église orthodoxe part en croisade contre la parité linguistique. Dans son message pascal le 16 avril dernier, le patriarche Porfirije, patron de l’Église orthodoxe serbe, a dénoncé le langage inclusif comme « une violence faite aux valeurs familiales et à la langue ». Sa position a provoqué une levée de boucliers. En Serbie, État laïc, la parité linguistique est pourtant inscrite dans la loi depuis 2021. Analyse.

