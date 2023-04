Élections en Turquie: le parti pro-kurde HDP appelle à voter pour Kemal Kiliçdaroglu

C’est un soutien de poids pour Kemal Kiliçdaroglu, principal rival de Recep Tayyip Erdogan à l’élection présidentielle du 14 mai en Turquie. À un peu plus de deux semaines du scrutin, le camp de l’opposition se renforce.

Publicité Lire la suite

Le HDP, dont le candidat à la présidentielle de 2018 avait terminé troisième avec 8,4% des suffrages exprimés, est considéré comme le faiseur de rois du scrutin présidentiel. Fin mars, l'alliance de gauche pro-kurde Travail et liberté à laquelle le HDP appartient avait déjà apporté un soutien tacite à Kemal Kiliçdaroglu en renonçant à présenter un candidat à la présidentielle. Cette fois, il s’agit d’un soutien officiel, d’une consigne de vote même. Un appel d'autant plus important que le scrutin s’annonce serré, observe notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer. L’électorat du HDP, en général assez discipliné, a une bonne opinion de Kemal Kiliçdaroglu, considéré comme plus ouvert sur la question kurde.

« Nos objectifs coïncident (...). C'est pourquoi nous avons décidé de soutenir Kiliçdaroglu », a affirmé le co-président du HDP, Mithat Sancar, dans un entretien publié ce vendredi par le quotidien Sözcü. « Pour sortir le pays de cette obscurité, il nous faut nous débarrasser de ce régime dominé par un seul homme », a-t-il ajouté.

► À lire aussi : Kemal Kiliçdaroglu, le «Gandhi turc» face à Erdogan

L’objectif du HDP est clair : assurer la victoire de Kemal Kiliçdaroglu dès le premier tour, le 14 mai. Car ce jour-là, il y aura en fait deux élections : une présidentielle et des législatives à un seul tour. Si le pouvoir l’emporte aux législatives et que la présidentielle nécessite un second tour, l’opposition estime que Kemal Kiliçdaroglu aura moins de chances de l’emporter. Recep Tayyip Erdogan pourra en effet attiser les craintes d’instabilité entre un président et un Parlement de bords politiques opposés. L’hypothèse d’un second tour est réelle, car Recep Tayyip Erdogan n’affrontera pas un, mais trois candidats d’opposition le 14 mai.

Le HDP est accusé par le gouvernement turc d'être lié au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), groupe armé qualifié de « terroriste » par Ankara et ses alliés occidentaux. Selahattin Demirtas, sa figure de proue, est lui-même emprisonné depuis fin 2016 pour « propagande terroriste ». Sous le coup d'une menace d'interdiction, le parti pro-kurde présentera des candidats aux élections législatives sous la bannière du Parti de la gauche verte.

(Et avec AFP)

Les Turcs d'Allemagne ont commencé à voter Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut Depuis ce vendredi, et jusqu'au 9 mai, 3,4 millions de Turcs vivant à l’étranger ont la possibilité de voter pour la présidentielle et les législatives. Les 1,5 million d’électeurs qui vivent en Allemagne ne pèsent peut-être pas lourd sur le papier, mais en cas de score serré, ils peuvent faire la différence. Il y a cinq ans, deux tiers d'entre eux avaient voté en faveur de Recep Tayyip Erdogan, contre 53% des électeurs en Turquie. Cette année, le score en faveur du président sortant s'annonce moins généreux en Allemagne. Recep Tayyip Erdogan y conserve néanmoins de nombreux soutiens. « La Turquie s’est énormément modernisée grâce à lui ; il va gagner à nouveau », prédit une femme. « Tout le monde dit qu’il faut être contre lui. C’est suspect. Il ne peut pas être si mauvais », s'interroge un homme. La situation politique et économique dans leur pays, la gestion critiquée du tremblement de terre récent par Ankara suscitent ici aussi des critiques. Et elles se focalisent contre la personne d’Erdogan, au pouvoir depuis 20 ans. « Un changement ferait du bien à la Turquie », estime ainsi un électeur. « Espérons que la démocratie fasse enfin son retour en Turquie », confie un autre. Les meetings électoraux pour ces élections sont interdits en Allemagne. Mais les organisations turques, les mosquées et autres structures permettent aux différentes forces en présence de faire campagne.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne