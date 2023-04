En Espagne, la Catalogne frappée par très importantes pénuries d'eau

Le potager de l'Europe suffoque

Manque de pluie et retenues d'eau à des niveaux historiquement bas, l'agriculture, pilier de l'économie espagnole, tire la langue. Plus de 60% des cultures non irriguées de céréales ne pourront pas être récoltées. Les oliviers et les amandiers risquent de donner très peu. Dans le sud, la sècheresse menace les fraises, les tomates, le riz et 20% des exploitations apicoles pourraient mourir.



Compte tenu du manque d'eau, beaucoup d'agriculteurs ne vont tout simplement pas semer : « Pour cette deuxième récolte très dépendante de l'irrigation, les prévisions de pluie très réduites et les restrictions d'eau déjà annoncées font que dans beaucoup de zones, les agriculteurs vont renoncer à semer... On parle des céréales d'été, des oléagineux, du tournesol, du colza, du maïs ».

Pour scientifiques et écologistes, ce désastre économique doit servir d'alerte pour transformer le modèle agricole espagnol, très gourmand en eau... alors que la péninsule en aura de moins en moins en raison du changement climatique. « On épuise les sols, les ressources en eau, trois récoltes par an. Et tout ça pour exporter vers le reste de l'Europe. Exporter des fruits et légumes, c'est exporter de l'eau et on n'en a pas assez en Espagne », déplore Julio Barea, de Greenpeace Espagne. D'après l'ONU, 74% du territoire espagnol est en danger de désertification.