Un vice-Premier ministre russe à Bakhmout, accompagné de Wagner

Vue aérienne de Bakhmout, le site des batailles les plus intenses avec les troupes russes dans la région de Donetsk, en Ukraine, mercredi 26 avril 2023.

Marat Khousnoulline affirme s’être rendu dans le centre de Bakhmout et a précisé que la Russie pourrait reconstruire la ville une fois conquise par Moscou.

Avec notre correspondante à Moscou, Anissa El Jabri

Ce serait la première fois qu’une figure de haut rang du gouvernement russe se rendrait si proche des combats. Sur des vidéos de plusieurs dizaines de secondes qui semblent avoir été tournées par lui-même, Marat Khousnoulline, vice-Premier ministre russe, affirme sur sa chaîne Telegram s’être rendu dans la ville de Bakhmout, (Artëmovsk pour les Russes).

Dans une vidéo montrant une place recouverte de débris qui, d'après les bâtiments visibles, semble être la place de la Liberté dans le centre de Bakhmout, il explique par exemple : « La maison des pionniers n’est pas en si mauvais état. Elle peut être restaurée. La partie centrale est dans le même état que Marioupol. La plupart des parties de la ville sont libérées. Nous avons beaucoup de travail. L'action militaire est très active. Je crois que cette ville sera bientôt libérée. »

Derrière sa voix, les frappes et la radio des soldats s’entendent distinctement. Date, heure… Aucune information sur ce déplacement n’est connue et RFI n'est pas en mesure de confirmer cette visite de source indépendante.

Rien n’est dit non plus dans les médias russes sur les forces qui l’accompagnent. Cependant, un examen des images le montre suivi de manière rapprochée par une poignée de soldats. Leur identification n’est pas 100% visible, mais sur au moins l’un d’eux un patch très connu : la tête de mort et la mention « compagnie privée Wagner ».

Dernière photo sur sa chaîne Telegram, une photo du vice-Premier ministre devant un hélicoptère avec ces mots : « Je tiens à remercier les forces aériennes militaires russes et les pilotes d'hélicoptère, qui aident toujours à se rendre même dans les endroits les plus difficiles du point de vue opérationnel, lors de voyages dans de nouvelles régions*. »

* Les « nouvelles régions » sont le terme employé en Russie pour les territoires annexés en septembre dernier.

