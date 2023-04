Des documents sensibles de la Royal Navy retrouvés dans un pub en Angleterre

Si ces documents ne contiennent pas d'information purement confidentielle, ils sont jugés « sensibles » par l'armée britannique et décrivent le fonctionnement d’un sous-marin nucléaire. Une enquête a été ouverte pour comprendre « les circonstances » de la découverte des papiers.

La Royal Navy doit enquêter après que des documents officiels concernant l'un de ses sous-marins ont été trouvés dans un pub de Barrow-in-Furness, dans le comté de Cumbria. Comme tous les samedis soir, le pub The Furness Railway était plein à craquer quand un client ou un employé, s'est rendu aux toilettes et a trouvé, par terre, une pile de documents de la Royal Navy, classés confidentiels. The Sun révèle que les fichiers contenaient des détails sur le HMS Anson, un sous-marin ayant coûté près d’un milliard et demi d’euros, rapporte notre correspondante à Londres, Émeline Vin.

L'armée britannique a affirmé au Sun qu'il s'agissait de documents généraux ne contenant pas d'informations classifiées et donc qu’aucune information sensible n’avait pu être révélée. Les documents montraient son fonctionnement interne et servaient de matériel éducatif générique aux nouvelles recrues pour expliquer comment les systèmes à bord interagissent et non sur son fonctionnement, souligne la Navy.

Un porte-parole de la marine britannique indique tout de même qu’une enquête est ouverte pour comprendre « les circonstances » de la découverte des papiers. La personne ayant trouvé les documents, restée anonyme, estime qu’un espion russe aurait pu mettre la main sur ces plans. Le pub se trouve à cinq minutes à pied d’un dock où siège l’armurier BAE Developers, une entreprise britannique travaillant dans les secteurs de la défense et de l'aérospatial où le HMS Anson était construit.

Le sous-marin nucléaire appartient selon la Navy à la classe des sous-marins « Astute », les plus gros, les plus puissants et les plus avancés des sous-marins d’attaque. Armé de torpilles et de missiles de croisière, le sous-marin est parti pour ses premiers essais en mer à la mi-février.

BBC, Skynews, The Guardian ... De nombreux médias britanniques ont repris l'information dans leurs éditions. En 2021, cinquante pages de documents secrets du ministère de la Défense britannique avaient également été découverts derrière un arrêt de bus, dans le Kent.

