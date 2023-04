Un comité de l'ONU dénonce le racisme anti-ukrainien en Russie

La Russie a été de nouveau pointée du doigt par l’ONU pour des violations des droits humains. Cette fois, il s’agit du comité pour l'élimination de la discrimination raciale. Un panel d’experts rattachés aux droits de l’Homme. Ils dénoncent « l'incitation à la haine raciale et la propagation de stéréotypes racistes à l'encontre des Ukrainiens ».

La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale est l’un des textes les plus consensuels du droit international. Quasiment tous les pays l’ont ratifié. La Russie l’a même fait avant la France et les États-Unis, rapporte notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche.

Sauf que Moscou viole allègrement ses obligations dans le cadre du conflit en Ukraine. Dans leur rapport, les experts dénoncent la propagation de discours haineux contre les Ukrainiens par les officiels russes et dans les médias ; la surreprésentation des minorités ethniques chez les soldats envoyés au front ; la torture et les exécutions extrajudiciaires d’Ukrainiens tombés aux mains de l’armée russe et des forces paramilitaires, la milice Wagner.

Dans ses conclusions concernant la Russie, le comité se dit « profondément préoccupé » par « l'incitation à la haine raciale et la propagation de stéréotypes racistes à l'encontre des Ukrainiens de souche, en particulier à la radio et à la télévision publiques, sur internet et dans les médias sociaux, ainsi que par des personnalités publiques et des représentants du gouvernement ».

Déportation d’enfants ukrainiens

Le comité évoque aussi la déportation d’enfants ukrainiens vers le territoire russe. Ils seraient des milliers. Mais le comité se garde bien d’avancer un chiffre. Comme souvent, les experts des droits de l’Homme ont travaillé à l’aveugle ou presque : la Russie a tout simplement refusé de leur répondre sur le conflit ukrainien.

Le comité juge par ailleurs que la définition des « activités terroristes » figurant dans le cadre législatif russe est « excessivement large et vague ». Une définition aussi floue « met en péril l'exercice légitime des droits à la liberté d'expression et d'association » et « est appliquée pour cibler les opérations et les activités des organisations de la société civile, des journalistes et des défenseurs des droits humains », estiment-ils.

