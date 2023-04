Inflation au Royaume-Uni: chez les infirmiers, la grève continue malgré tout

Au Royaume-Uni, les mouvements de grèves continuent. Mais le gouvernement britannique a réussi à limiter la durée d'une prochaine mobilisation des infirmiers, après que le ministère de la Santé a intenté une action en justice contre un syndicat.

Avec notre correspondante à Londres, Sidonie Gaucher

« Le gouvernement a décidé de s'en prendre à celles et ceux qui ont maintenu le NHS à flot. Non seulement pendant la pandémie, mais durant toute la crise générée par le gouvernement lui-même », confie une infirmière.

Le Royal College of Nursing (RCN) avait appelé à une grève de 48 heures à partir de ce dimanche soir, qui englobait cette fois le personnel des urgences, des soins intensifs et de cancérologie. Toutefois, le ministère britannique de la Santé a déclaré que cette action syndicale serait illégale.

Steve Barkley, le ministre de la Santé, peut continuer à nous menacer, à nous traîner en justice, mais ce qu'il doit faire, c'est commencer les négociations et parler aux infirmières anglaises afin de leur permettre de reprendre le travail. Qu'elles puissent reprendre leur travail. Ce n'est pas une façon de traiter les gens.

Pour le personnel hospitalier, il s'agit d'un problème de fond, pas simplement de faire face. « Ce qui se passe, explique cet homme, c'est que le personnel hospitalier travaille trop et est sous-payé. On travaille de nuit, douze ou treize heures d'affilée, tout le temps debout. On est moins bien payé qu'un employé de supermarché. Et il faut voir sur le long terme, on ne peut pas prétendre apporter du soutien aux gens vulnérables si on n'est pas nous-mêmes soutenus par notre profession. »

Le gouvernement avait offert une augmentation de 5% pour faire face à la dévaluation de 20% des salaires, ce que les infirmiers ont refusé.

