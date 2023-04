Italie: trois décennies plus tard, la ville de Naples attend son «scudetto»

Reportage

Trente-trois ans après le dernier « scudetto », le titre de champion d'Italie de football, remporté sous l'ère Maradona, le club du sud de l'Italie pourrait être de nouveau sacré ce dimanche 30 avril pour la troisième fois de son histoire. Dans les rues de la ville, le parfum de fête est déjà là.

Avec notre envoyé spécial à Naples, Éric Sénanque

Des affiches et des drapeaux omniprésents, et surtout des rubans blancs et bleu ciel par milliers jusque sur les toits. Depuis plusieurs semaines déjà, les rues de Naples se préparent à célébrer le troisième scudetto de l'histoire du club.

Pour nombre de jeunes Napolitains, les deux premières victoires, en 1987 et 1990, n'appartiennent qu'aux livres d'histoire, l'époque de l'idole de la ville, Diego Maradona. Son ombre aujourd'hui plane plus que jamais dans le quartier populaire de la Sanità.

Son fils, Diego Junior, est venu se recueillir cette semaine devant une nouvelle fresque à son effigie. « C'est normal et beau que je sois ici, parce que papa a fait des choses merveilleuses ici, il a laissé un beau souvenir. Depuis sa disparition, j'ai une grande responsabilité, celle de le représenter au mieux », confie-t-il.

De nombreux Napolitains se préparent au titre depuis longtemps, sentant, devant les exploits de leur équipe, que cette saison serait la bonne, comme Eddy qui travaille dans un salon de coiffure : « Ça fait déjà quelques semaines que j'y crois vraiment, car j'ai vu chez les jeunes ici un truc en plus dans l'air, des ondes positives, et je me suis dit : c'est la bonne année. »

À La Sanità, on se prépare à une fête jamais vu depuis plus de 30 ans, mais c'est tout un peuple qui est prêt à rugir de joie, peut-être dès ce dimanche. Ettore est un enfant du quartier qui a vécu les deux premiers titres. « Ici, on s'est déjà organisés pour faire un bel évènement dans le quartier, mais ce sera le cas dans tous les quartiers populaires de Naples, à Forcella ou dans les quartiers espagnols. »

Une première fête devrait avoir lieu au stade Diego Maradona. Des espaces ont été délimités dans la ville pour la liesse et 2 500 policiers supplémentaires seront déployés.

