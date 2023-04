Le pape François achève sa visite en Hongrie par un appel en faveur des migrants

Au terme de son séjour en Hongrie, le pape François a lancé ce dimanche 30 avril un vibrant appel à l'accueil des migrants lors d'une messe ayant réuni des dizaines de milliers de personnes.

Ils étaient des dizaines de milliers – 50 000, selon les autorités hongroises – rassemblés ce dimanche matin derrière le Parlement, en plein cœur de Budapest, pour assister à la messe du pape François. Arrivé sur la place Kossuth Lajos à bord de sa « papamobile », le souverain pontife a conclu son séjour en Hongrie comme il l'avait entamé, en appelant à s'ouvrir aux autres, « étrangers, différents, migrants, pauvres ».

« Il est triste et douloureux de voir des portes fermées : les portes fermées de notre égoïsme envers ceux qui marchent chaque jour à nos côtés (...) les portes fermées de notre indifférence à ceux qui sont dans la souffrance et la pauvreté », a déploré dans son homélie le jésuite argentin. « S'il vous plaît, ouvrons les portes ! », a lancé François, fervent défenseur des droits des réfugiés, devant des responsables politiques et religieux dont le Premier ministre Viktor Orban.

Dans l'après-midi, le chef spirituel de l'Église catholique a prononcé un dernier discours devant des représentants du monde culturel et académique à l'université catholique, puis est reparti pour Rome peu après 18h.

Un délicat exercice diplomatique

Pour son 41e voyage international, le pape a mené un délicat exercice diplomatique dans ce pays d'Europe centrale qui a bâti des clôtures à ses frontières lors de la crise des migrants en 2015 et détenu des réfugiés dans des « zones de transit », au nom de la défense de la « civilisation chrétienne ». Le souverain pontife a également réitéré ses appels à la paix en Ukraine voisine, dénonçant la montée des nationalismes et exhortant à « retrouver l'âme européenne » face à « l'infantilisme belliqueux ». À la fin de la messe, il a de nouveau prié pour « le peuple ukrainien meurtri » et « le peuple russe », appelant à « un avenir plein de berceaux, non de tombes, un monde de frères, non de murs ».

Deuxième pape à se rendre en Hongrie après Jean-Paul II, le Saint-Père a rencontré durant sa visite des sans-abri, des handicapés, des réfugiés. Il a fait des entorses à son programme. Il s'est ainsi entretenu samedi soir pendant une vingtaine de minutes avec le maire de Budapest, Gergely Karácsony, farouche opposant au Premier ministre. Il a également eu une rencontre – « cordiale » selon le Vatican – avec le métropolite Hilarion, ex-responsable des relations extérieures de l'Église orthodoxe russe qui était aussi présent à la messe dimanche. Réticent envers l'invasion de l'Ukraine, ce dernier a été évincé par le patriarche Kirill, proche soutien du président russe Vladimir Poutine, alors que le conflit a gelé les relations entre l'Église de Moscou et le Saint-Siège.

Il y a peu de chances que le message papal sur l’accueil des étrangers fasse fléchir le chef du gouvernement hongrois, observe notre correspondante à Budapest, Florence La Bruyère. La visite du pape apporte en outre une patine de légitimité et de respectabilité à l'exécutif de plus en plus autoritaire. Mais certains catholiques hongrois sont optimistes. Ils espèrent que la venue de François aura un impact à long terme sur l’Église catholique hongroise et qu'elle l'incitera à prendre ses distances vis-à-vis du pouvoir politique.

